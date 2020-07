Boruto: Naruto Next Generations: Chocho è la protagonista del prossimo episodio

Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il momento anche per Boruto: Naruto Next Generations di tornare sul piccolo schermo con l'episodio 155. Ad ogni modo, in rete sono già iniziate a emergere le prime informazioni in merito alle prossime puntate prima di incentrare gli sforzi sull'attesissima saga di Kara.

Prima di raccontarvi più nel dettaglio i contenuti dell'episodio 156, l'ultima puntata riempitiva prima di recuperare gli eventi canonici del manga, ne approfittiamo per ricordarvi che stando alle ultime voci di corridoio sono previsti cambiamenti per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Nella fattispecie, si vocifera che Studio Pierrot stia affidando numerosi episodi del nuovo arco narrativo a studi di terze parti. Scelta che, molto probabilmente, risulterà in un calo qualitativo delle animazioni. Anche se non è la prima volta che capita una situazione simile, in quante la compagnia sopra citata è solita a fenomeni di questo tipo, potremmo sottostare a un adattamento qualitativamente inferiore alle aspettative.

Ad ogni modo, la puntata che andrà in onda il 12 luglio si intitola "Non riesco a restare magra come vorrei" e sarà incentrata su Chocho. La figlia di Choji e Karui, infatti, si scontrerà contro Anko in una sfida all'insegna dei dolciumi. Un episodio filler incentrato su uno dei personaggi più criticati di Boruto, che sia arrivato il momento di alimentare la popolarità della giovane ninja?

E voi, invece, siete interessati a un episodio su Chocho? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.