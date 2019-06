Boruto: Naruto Next Generations, anche i cinque kage sorvegliano Kawaki?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations prosegue in maniera diversa rispetto alla controparte animata, grazie alle scelte di narrazione prese da Ukyo Kodachi. Una di queste scelte è l'inclusione del personaggio di Kawaki che, come mostrato già dal primo capitolo, sarà una figura importantissima per il futuro di Konoha e del mondo ninja.

Nel capitolo 35 di Boruto: Naruto Next Generations, Kurama ha rifatto la sua apparizione grazie al collegamento del chakra del braccio artificiale di Naruto. Con questo collegamento, è riuscito a parlare con Kawaki interiormente, raccontando la storia dell'attuale recipiente del Nove Code e svelando un dettaglio sulla sua permanenza al Villaggio della Foglia.

Infatti, come ammette Kurama stesso, Kawaki è in realtà sotto controllo da tutti e cinque i kage, i quali hanno chiesto alla Volpe a Nove Code di tenere d'occhio il ragazzo. Per il bijuu è strano che uno shinobi venga da lui a chiedere favori, ma ha accettato comunque la proposta. Ovviamente, tutto ciò comporta sia l'ottenimento della sicurezza di Kawaki, bersaglio di Jigen e di Kara, sia del resto dei paesi ninja da una eventuale minaccia.

Come evolverà il rapporto tra Kawaki e il resto del mondo dei ninja nel futuro di Boruto: Naruto Next Generations?