Boruto: Naruto Next Generations, ecco la color spoiler del capitolo 39 con Kawaki

I capitoli di Boruto: Naruto Next Generations che si stanno susseguendo da alcuni mesi sono senza dubbio i più importanti dell'opera. Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi stanno gettando le fondamenta per un ciclo di storie che poi si ricollegherà senza dubbio agli eventi del primo capitolo, dove un Boruto cresciuto affronta il suo amico/rivale Kawaki.

Negli scorsi giorni si sono susseguiti diversi spoiler su Boruto: Naruto Next Generations. I più recenti ci mostrano immagini provenienti dal capitolo 39, mentre altri ci descrivevano la copertina della storia, costituita da una pagina a colori con Kawaki in primo piano. Le nuove immagini diffuse in rete e che potete vedere nel tweet di Spy in calce ci mostrano effettivamente la pagina a colori di questo mese.

Come già descritto nella precedente news di Boruto: Naruto Next Generations, Kawaki ha il braccio sinistro alzato dove si possono notare perfettamente tutti i tatuaggi e simboli collegati al misterioso potere del karma, di colore rosso e che potrebbe indicare la radice legata al clan Otsutsuki.

Riusciranno Kawaki e Boruto a resistere e impedire a Jigen di attuare i suoi piani, specie dopo che Naruto e Sasuke sono stati entrambi messi irrimediabilmente fuori combattimento? La risposta arriverà, almeno in parte, sul capitolo 39 di Boruto: Naruto Next Generations previsto per il 20 ottobre alle ore 17:00 su MangaPlus.