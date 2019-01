Boruto: Naruto Next Generations colpisce i fan con una scena commovente

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ci ha fatto avanzare di un altro passo verso la conclusione dell'arco narrativo sulla sparizione di Mitsuki. Con la fine della storia in vista, arrivano sempre più momenti emozionanti ma anche commoventi. Dopo il salto spoiler per chi non ha avuto ancora la possibilità di vedere l'episodio.

Negli scorsi episodi di Boruto: Naruto Next Generations gli umanoidi artificiali prodotti nel Villaggio della Roccia sono stati quasi tutti sconfitti e uccisi. Kakou e Kokuyou hanno perso lo scontro con Boruto e gli altri genin della Foglia, per poi arrivare alla cruenta morte di Kirara, schiacciata da un masso. Però l'attenzione dei fan si è concentrata molto sull'episodio "Mitsuki e Sekiei".

L'ultimo degli esseri sintetici di Lord Ku è diventato un amico stretto di Mitsuki, mentre quest'ultimo veniva scortato dal Villaggio della Foglia a quello della Roccia; infatti è stato Sekiei ha offrirsi di proteggere il ragazzo, mentre gli altri umani artificiali, come Kokuyou, erano sospettosi delle sue intenzioni. Ovviamente, Sekiei scopre di essere stato tradito da Mitsuki, che ne ha approfittato per infiltrarsi nella fabbrica degli esseri sintetici e capire cosa avesse intenzione di fare l'organizzazione criminale.

Inizia così lo scontro tra i due ragazzi, che vedono Mitsuki in vantaggio nonostante le tecniche esplosive di Sekiei, che però raccoglie tutta la propria forza vitale per attaccare l'avversario. Nonostante ciò, l'umanoide artificiale viene sconfitto, e Boruto rimane colpito dalla morte di Sekiei che, pochi istanti prima di sgretolarsi, chiede a Mitsuki se sono amici, tendendogli il pugno come usavano fare per saluto. Mitsuki scoppia in lacrime per la perdita dell'amico, diventato polvere prima che il ragazzo potesse rispondere al pugno teso.