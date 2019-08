Boruto: Naruto Next Generations, come farà Boruto ad andarsene da Konoha?

L'arco di Konohamaru e Lemon si è concluso con un finale non troppo dolce per il jonin di Konoha, che è dovuto tornare al villaggio abbandonando la ragazza di cui si era innamorato. Ma questo dà la possibilità a Boruto: Naruto Next Generations di far partire una nuova saga con protagonisti Boruto e Sasuke come rivelato dagli spoiler degli episodi.

Il protagonista biondo torna in primo piano con l'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations. Il ragazzo riesce a scoprire dove si trova Sasuke e decide di raggiungerlo per proseguire col suo addestramento ninja col mentore. Tuttavia, Boruto dovrà riuscire ad andarsene dal Villaggio della Foglia senza destare sospetti, considerato che già in passato si è allontanato senza permesso e causando quindi diversi problemi.

Il ninja decide quindi di dire alla madre Hinata e alla sorella Himawari che partirà a breve con il team 7 per allenarsi e che il padre Naruto è già stato avvisato della cosa. La cosa inizia ad ingigantirsi quando la madre chiede dove si fermerà a dormire, ma tutto si risolve quando Boruto dice che ci sarà anche Sarada a sorvegliarlo. Il ninja della foglia riesce quindi a convincere momentaneamente la famiglia e a prendere il treno per il Paese del Vento. Le cose però non andranno come pianificato considerato che Sasuke sarà coinvolto in uno scontro.