Boruto: Naruto Next Generations, come guardare l'anime saltando i filler

Boruto: Two Blue Vortex si sta rivelando migliore della prima parte dell'opera, che va comunque guardata per comprendere al meglio la trama nel suo insieme. Se volete scoprire la storia di Boruto evitando i contenuti originali dell'anime, eccovi una comoda guida. Ecco come guardare Boruto saltando i suoi filler.

Come Studio Pierrot suol fare con gli anime di sua produzione, anche Boruto: Naruto Next Generations è ricco di filler, alcuni che arricchiscono la trama della serie e altri completamente inutili. In attesa della seconda parte di Boruto, vi forniamo dunque un resoconto della prima parte dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations facendo distinzione tra le saghe fedeli al manga, quelle fedeli alle light novel e quelle invece anime original create da Studio Pierrot.