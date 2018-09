Boruto: Naruto Next Generations, come si evolverà il rapporto Naruto-Kawaki nel manga?

Da pochi giorni le pagine di Weekly Shonen Jump hanno pubblicato il capitolo 27 del manga di Boruto: Naruto Next Generations, che ha approfondito ulteriormente il rapporto tra Kawaki e la famiglia Uzumaki. Ma quale sarà l'evoluzione tra il giovane e il Settimo Hokage?

Sin dal capitolo 26, ovvero quando Naruto ha deciso di ospitare Kawaki in casa sua, il figlio adottivo di Jigen è rimasto colpito dalla forza e dalla determinazione del Settimo Hokage, ma si è anche rivelato un individuo problematico che non riesce ad andare d'accordo con Boruto o a rispettare Hinata e Himawari.

Intanto, nel capitolo 27, Naruto è stato impegnato perlopiù a sedare i continui bisticci tra i due possessori del Karma, ma intanto la Forza Portante della Volpe a Nove Code sembra riservare un trattamento particolare a Kawaki: l'ha notato persino il suo primogenito, che ha osservato come suo padre sia presente in casa più del solito, lasciando intendere che sia proprio a causa del nuovo inquilino.

Dopo aver ascoltato la storia travagliata del ragazzo, inoltre, Naruto sembra averne preso a cuore le sorti e, nella pagina finale del nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, invita il suo ospite a seguirlo in giro per il Villaggio. Sembra chiaro come il Settimo Hokage abbia rivisto nella sofferenza di Kawaki una parte della sua dolorosa infanzia: che l'Uzumaki sia deciso a prendersi cura del giovane in fuga da Kara come se fosse suo padre?

E se Naruto infine diventasse il maestro di Kawaki, addestrandolo e determinando egli stesso la futura distruzione di Konoha?