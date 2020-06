Boruto: Naruto Next Generations: ecco come uccidere un Otsutsuki, spiegato chiaramente

Dopo una lunga attesa e numerose speculazioni, l'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha gettato la maschera svelando finalmente la vera identità di Kashin Koji. Ad ogni modo, il capitolo è stato estremamente importante anche per un'altra rivelazione clamorosa: ovvero come uccidere un Otsutsuki.

L'ultimo numero del sequel di Naruto sta continuando la lunga ondata di rivelazioni, necessarie per comprendere i nuovi ritmi narrativi a seguito della defezione di Amado. L'ex ricercatore dell'Organizzazione Kara, infatti, sta rivelando all'Hokage e ai presenti lo scopo ultimo del clan alieno, approfittandone persino per chiarire i misteri legati al karma. Come se ciò non bastasse, Amado ha persino mostrato ai ninja di Konoha come uccidere un Otstsuki.

Come sappiamo, dunque, l'obiettivo di Kashin Koji è uccidere Isshiki che, attualmente, si cela nel corpo di Jigen come un parassita. Approfittando della debolezza del leader dell'Organizzazione Kara a seguito dello scontro con Naruto e Sasuke, il clone di Jiraya ha intrapreso uno scontro con il suo obiettivo utilizzando tecniche inerenti alla sfera naturale, prive di chakra e impossibili da assorbire per il karma, mettendo fuori uso uno degli assi nella manica di Jigen.

Il fine ultimo di ciò è fare in modo di rendere inutilizzabile il corpo dell'ospite e costringere Isshiki a sfruttare il karma per risvegliarsi definitivamente. Da questo preciso momento, dunque, prende il via il piano di Amado. Con la resurrezione di un Otsutsuki, infatti, vanno a scomparire tutti quei simboli maledetti di backup inseriti all'interno dei diversi corpi ospitanti, tra cui Kawaki, in modo tale da prevenire la nascita di più copie dello stesso personaggio.

Venendo a mancare corpi di riserva per un Otsutsuki, allora diviene automaticamente possibile ucciderli definitivamente. Una questione di tempismo che adesso passa tutto tra le mani del clone di Jiraya.