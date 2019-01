Boruto: Naruto Next Generations, confermata la data di uscita del capitolo 32!

Di recente il web è stato inondato da un numero incredibile di aggiornamenti, da parte dei fan,relativi al manda di Boruto: Naruto Next Generations . A quanto sembra queste informazioni sono state rilasciate prematuramente e in maniera erronea su. Grazie a un noto utente Twitter (@OrganicDinosaur) abbiamo appreso quando effettivamente uscirà il capitolo 32:"Boruto CH. 32 sarà ufficialmente rilasciato in JP il 25/2 in WSJ # 13 ~! Non dimenticate che il Volume 7 sarà disponibile [in Giappone] a partire dal 2/4."Alla luce di tali informazioni possiamo quindi confermare che al momento siamo in attesa della pubblicazione del capitolo 31, prevista per la prossima settimana e secondo le anticipazioni ci aspetta uno scontro incredibile tragiunta durante l'allenamento diSarà una lotta senza esclusione di colpi.Tra qualche giorno, come già anticipato, sarà disponibile in Giappone il nuovo volume 7 della serie, mentre in Italia, grazie a, siamo in attesa del tankobon 6 previsto per marzo. Per il capitolo 32 non ci resta che attendere il prossimo mese! Che ne dite? Vi sta piacendo? Cosa vi aspettate dai prossimi numeri?