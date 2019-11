Boruto: Naruto Next Generations, cosa accadrà ora tra Sasuke e Jiraya?

Nell'episodio 132 di Boruto: Naurto Next Generations, La perspicacia di Jiraya ha seriamente compromesso il viaggio nel tempo di Sasuke e Boruto. I due ninja, infatti, si sono recati nel passato per impedire al Clan Otsutsuki di mettere mano alla Volpe a Nove Code, ora che Naruto non è ancora in grado di controllarla.

La situazione, tuttavia, si è complicata maggiormente, soprattutto quando il celebre Eremita dei Rospi è riuscito a identificare Sasuke. Il colpo di scena che ha chiuso la scorsa puntata, infatti, ha innescato le più grandi aspettative da parte dei fan che si chiedono ora cosa accadrà al piano e come reagirà Jiraya. Il portale Comic Book ha provato a immaginare tre possibili situazioni:

Jiraya vuole sapere da Sasuke se i sforzi con Naruto sono valsi a qualcosa. L'Uchiha, a quel punto, gli rivelerà che Naruto è riuscito a diventare Hokage innescando l'orgoglio dell'Eremita in una scena commovente;

Jiraya vuole saperne di più su Sasuke e sulle motivazioni per la quale è tornato nel passato con Boruto. Il salvataggio di Naruto, infatti, potrebbe convincere l'Eremita Porcello che il suo allievo è riuscito a rinsavire il suo migliore amico;

Jiraya potrebbe voler conoscere il suo ruolo nel futuro. Che Sasuke risponda o meno permetterà comunque a Jiraya di comprendere il suo prossimo futuro;

In ogni caso, la scelta di Studio Pierrot avrà ripercussioni sul futuro, dunque sarà molto interessante scoprire lo stratagemma per coprire eventuali buchi narrativi. In attesa di scoprire cosa accadrà realmente, vi rimandiamo alla preview dell'episodio 133 di Boruto: NarutoNext Generations. Qual è secondo voi l'ipotesi più plausibile? Diteci la vostra opinione, come sempre, con un commento qua sotto.