Boruto: Naruto Next Generations, cosa ne sarà del team 7 dopo l'ultimo episodio?

Lo scorso episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente concluso l'arco della sparizione di Mitsuki, con una battaglia molto emozionante tra il membro del team 7 e l'organizzazione che creava esseri artificiali nel Villaggio della Roccia. Ma ora che questa saga è conclusa, i protagonisti dovranno assumersi le proprie responsabilità.

Iniziano già a circolare in rete le prime immagini e video del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations che, probabilmente, farà da transizione tra l'arco appena concluso e quello già annunciato in arrivo, tratto dalla serie di light novel Naruto Shinden. In alto potete osservare un video preview con sottotitoli in inglese.

Sin dai primi secondi possiamo notare come i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations verranno pesantemente indagati e bollati come disertori in seguito al loro abbandono improvviso del Villaggio della Foglia per potersi gettare all'inseguimento di Mitsuki. L'episodio 92 della serie si intitola "Una nuova normalità" e la sinossi è la seguente: "Una dura punizione è in arrivo per Boruto e i suoi compagni, in seguito al loro ritorno al Villaggio della Foglia?!? Insieme a Mitsuki, Boruto e compagni tornano a Konoha. Mitsuki, che ha lasciato il villaggio senza permesso, viene messo in isolamento. Boruto e i suoi amici hanno anche violato gli ordini, e affronteranno le conseguenze?!?"

Le ripercussioni non hanno solo a che fare con Boruto, Sarada e Mitsuki, ma anche con i membri del Villaggio della Roccia che dovranno tornare alla propria normale vita dopo l'attacco di Ku e dei suoi: "A causa degli ultimi incidenti, il villaggio di Iwagakure ha subito molti danni. Però, l'attuale Tsuchikage, Kurotsuchi, ha ristabilito la pace tramite la sua forza". Una delle frasi della sinossi del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations fa pensare che proprio la Tsuchikage avrà un ruolo nella punizione di Boruto: "e quindi, Kurotsuchi supervisionerà la punizione per Boruto e i suoi compagni?"

Ai fan è venuta in mente la famosa saga di Naruto in cui il protagonista e i suoi compagni si sono dovuti lanciare all'inseguimento di Sasuke e del quartetto del suono, ma stavolta le conseguenze saranno trattate su un profilo molto più politico.