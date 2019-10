Boruto: Naruto Next Generations, quanto sono davvero simili Boruto e Naruto?

L'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha indubbiamente saputo mettere in allerta il pubblico grazie alla sua tematica principale, ovvero un vero e proprio viaggio nel passato che ha permesso a tutti i fan di rivedere innumerevoli volti oramai perduti o, più semplicemente, invecchiati.

Tra ottimisti e scettici, i capitoli sono così infine usciti uno dopo l'altro mettendo in mostra un lavoro generale che per ora si è fortunatamente mostrato assai apprezzabile, con gli amanti del franchise che hanno potuto vivere un vero e proprio tuffo nei ricordi di un'epoca oramai conclusasi. Il nuovo arco narrativo si è però rivelato propizio per mettere a paragone Boruto e Naruto, i quali hanno indubbiamente saputo dimostrarsi molto simili, seppur qualche differenza non sia mancata come, ad esempio, un livello d'abilità posseduto da Boruto molto più elevato rispetto a quello che hai tempi Naruto poteva sfoggiare.

Ebbene, con il 39° capitolo dell'opera, sono venuti a presentarsi nuove e interessanti novità, con Kawaki e Boruto ritrovatisi ad aprire un portale - contro il volere di Shikamaru - per salvare Naruto dopo la sua scomparsa. L'improvvisa sparizione di Naruto ha ovviamente generato un certo astio nei confronti dello stesso Kawaki, ritrovatosi barricato nella casa di Naruto dopo che vari ninja e lo stesso Shikamaru hanno iniziato a sospettare di lui.

Eppure, proprio questa è stata l'occasione giusta per far vedere ai fan quanto Boruto sia simile a Naruto anche nello spirito. Il nostro ninja si è infatti schierato dalla parte di Kawaki, pronto a difenderlo a ogni costo pur avendolo inizialmente guardato dall'alto in basso. Così, dopo aver capito che Shikamaru e i suoi compagni non si scrolleranno di dosso le proprie convinzioni, i due decidono infine di lanciarsi in una nuova e pericolosa missione totalmente alla cieca e completamente impreparati insieme a Sarada e Mitsuki, un gesto che mette ancor più in mostra quanto Boruto e Naruto si assomiglino in tutto e per tutto.

