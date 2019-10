Debutta la nuova Opening di Boruto: Naruto Next Generations

Con l’uscita dell’episodio 127 di Boruto: Naruto Next Generations dal titolo: “Le tattiche della pomiciata”, è stata rilasciata la nuova Opening cantata dalla giapponese Miwa, già conosciuta per aver dato voce alla dodicesima sigla di apertura di Bleach e l’Ending della terza stagione animata di My Hero Academia.

Come vi avevamo già anticipato, il nuovo arco narrativo, che lo studio Pierrot ha deciso di realizzare per festeggiare i 20 anni di Naruto, vedrà un incontro ravvicinato tra padre e figlio. Di fatti, come potete vedere dal video della Opening in calce all'articolo, nella sequenza iniziale si vede un giovane Naruto prendere per mano il figlio, mentre, sempre più avanti, c’è una scena in cui, Naruto e Boruto insieme, mangiano del ramen, la pietanza preferita dell’eroe biondo nato dalla matita del maestro Kishimoto.

Perciò possiamo desumere che la previsione per l’uscita del nuovo arco narrativo di Boruto, che lo vuole per la fine di questo mese, sia esatta. In più, già vi avevamo anticipato come ci fosse la possibilità che Jiraya tornasse nella prossima saga di Boruto: Naruto Next Generetions, di fatti, sempre analizzando la sequenza iniziale nel video della Opening, è possibile vedere proprio l’Eremita dei rospi accompagnare Naruto e Boruto.

Dobbiamo pensare che, dunque, in questa saga ci sarà anche il ritorno di un personaggio carismatico come Jiraya? Staremo a vedere, per il momento godetevi a tutto volume la nuova sigla che ci accompagnerà per i prossimi mesi.