Boruto: Naruto Next Generations debutta con la storia del manga, ecco la sinossi

L'arco del ritorno al passato di Boruto si è concluso, e l'anime è di nuovo transitato al presente. Adesso Boruto: Naruto Next Generations sta effettuando di nuovo episodi autoconclusivi e filler, incentrandosi su nuovi personaggi come Tsubaki e vecchi come Hizashi Hyuga. Ma a breve finalmente i fan potranno godersi l'arco dei banditi Mujina.

A pochi episodi dalla messa in onda, arrivano i primi dettagli sul prossimo arco di Boruto: Naruto Next Generations. "Gli shinobi che commettono gravi crimini vengono mandati al Castello Hozuki, prigione esclusiva proprio per queste persone. Il castello è situato su un'isola separata dal resto del mondo, circondata dal mare, e gli shinobi imprigionati lì si vedono sigillati e impossibilitati a compiere tecniche.

Per espiare ai propri crimini, devono intraprendere i lavori forzati. Un criminale che dice di essere un vecchio membro della banda di Banditi Mujina stava servendo quel castello; arriva da loro una richiesta al Villaggio della Foglia. Il contenuto letto è 'Qualcuno dei Banditi Mujina che è imprigionato nel castello sta puntando alla mia vita. Se mi salvate, vi darò informazione sui Banditi'. I Banditi Mujina sono un gruppo di ladri che per tutta la vita hanno compiuto furti in tante nazioni. L'intera organizzazione e il suo boss sono un mistero. Dato che è un'opportunità unica per ottenere informazioni sui Banditi Mujina, il settimo Hokage, Uzumaki Naruto, decide di accettare la richiesta.

Coloro che ricevono l'incarico di infiltrarsi al Castello Hozuki sono suo figlio, Uzumaki Boruto, così come Sarada e Mitsuki. Per proteggere la vita del cliente, il team 7 si dirige al Castello Hozuki, covo di furfanti. Pianificano l'infiltrazione. Come c'era da aspettarsi, è pieno di criminali: Boruto e i suoi compagni riusciranno a sopravvivere?" L'arco dei Banditi Mujina sarà diverso da quello del manga, diventando più lungo grazie ad ampliamenti dei luoghi e della missione.