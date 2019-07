Boruto: Naruto Next Generations sta per debuttare su V-Jump con pagine a colori

Stiamo per assistere quasi a una nuova serializzazione a causa di un passaggio tra le riviste di casa Shueisha. Il manga Boruto: Naruto Next Generations scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto infatti è stato trasferito da Weekly Shonen Jump alla rivista mensile V-Jump, dove già è serializzato Dragon Ball Super.

Come ci ricorda Organic Dinosaur nel suo tweet, il debutto è ormai prossimo. Infatti, il numero di V-Jump che ospiterà Boruto: Naruto Next Generations sarà messo in vendita dalla prossima settimana, ma la serie non comparirà così all'improvviso. Infatti, per celebrare il nuovo arrivo, la redazione della rivista ha offerto le pagine d'apertura a colori alla serie nata come sequel di Naruto.

Inoltre, nello stesso numero della rivista sarà inserito un pamphlet che illustrerà tutti gli avvenimenti finora accaduti in Boruto: Naruto Next Generations, in modo tale da avvicinare anche i nuovi lettori che leggono assiduamente quest'altra rivista. Il capitolo 35 è stato l'ultimo pubblicato su Weekly Shonen Jump e si era concluso con diversi colpi di scena, tra cui quello di Jigen, che si è scoperto essere un membro del clan Ootsutsuki, in procinto di partire per il Villaggio della Foglia per incontrare Boruto e Kawaki.

Riuscirà la nuova generazione di ninja di Konoha a fermare questa minaccia che si sta dirigendo a tutta forza verso di loro? Boruto: Naruto Next Generations arriverà nel numero del 20 luglio di V-Jump e lo stesso giorno su MangaPlus in inglese.