Boruto: Naruto Next Generations, Delta mostra le sue capacità

Il capitolo 30 di Boruto: Naruto Next Generations, serie mensile sequel delle più famose avventure di Naruto, si era concluso con l'arrivo di Delta sul campo di allenamento. La ragazza di Kara si trova davanti Naruto, Boruto, Himawari e il fuggitivo Kawaki, con quest'ultimo che è proprio l'obiettivo dell'organizzazione. Riusciranno a respingerla?

Il capitolo 31 di Boruto: Naruto Next Generations si intitola "Mostro" e riprende lì da dove ci aveva lasciati il precedente. Kawaki rivela all'hokage che Delta è una dei membri più forti di Kara, gli "interni". Naruto si prepara allo scontro, dopo aver ordinato a Boruto di prendersi cura della sorella, mentre Kawaki si concentrerà sul difendersi.

Delta si lancia all'attacco con una serie di calci, ma Naruto li evita uno a uno e, con una presa, la scaraventa a terra. Appena dopo l'impatto, utilizza una delle sue tecniche più iconiche, il Rasengan, ma lo sguardo della donna riesce ad assorbire il ninjutsu. Proprio gli occhi sono degli oggetti ninja scientifici, e la difesa a sorpresa fa arretrare Naruto, il quale però deve anche evitare per un soffio un altro attacco derivante dalle gambe di Delta, altra arma costruita per lei. Quest'ultima rivela che il suo intero corpo è uno strumento ninja, e la seconda scarica di attacchi obbliga Naruto ad usare il chakra della Volpe a Nove Code.

Nonostante ciò, le armi ninja di Delta sembrano avere il sopravvento, riuscendo ad infilzare con uno spuntone l'addome di Naruto. Mentre il membro di Kara infierisce sull'Hokage, quest'ultimo rigenera la propria ferita e tenta di ottenere informazioni facendo finta di essere debole, ma la ragazza non abbocca. Inizia così la seconda parte dello scontro, dove entrambi i contendenti hanno deciso di fare sul serio. Intanto, Boruto, da spettatore, pensa a come fare per poter intervenire nello scontro e aiutare suo padre.

Weekly Shonen Jump ci comunica, grazie a una didascalia posta sull'ultima pagina, che Boruto: Naruto Next Generations tornerà nel #13 della rivista, programmato per il 25 febbraio.