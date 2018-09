Boruto: Naruto Next Generations, i dettagli sull'arco narrativo dedicato a Mitsuki

Nei prossimi episodi dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations assisteremo a un nuovo arco narrativo inedito che vedrà protagonista Mitsuki, il membro della Squadra 7 nonché compagno di Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha.

Grazie alle traduzioni di Organic Dinosaur, l'insider sempre sul pezzo quando si tratta di notizie, aggiornamenti e anticipazioni sul mondo di Naruto e Boruto, scopriamo succosi dettagli sull'arco narrativo dedicato a Mitsuki.

In particolare possiamo leggere le anticipazioni dell'episodio 72 di Boruto: Naruto Next Generations, direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump:

"Mitsuki è improvvisamente scomparso! Qual è il motivo della sua sparizione?

Uno shinobi del Villaggio della Foglia è stato attaccato da un individuo misterioso. E, più o meno in contemporanea, Mitsuki sembra essere scomparso. Boruto e i suoi compagni si mettono alla ricerca del giovane, che è ingiustamente sospettato dell'aggressione...?!

Cosa accadrà nel bel mezzo della ricerca di Mitsuki?

Insieme a Sarada, Boruto cerca indizi per scoprire dove si è cacciato Mitsuki. Allo stesso tempo, sanno che l'Hokage ha convocato i Jonin del villaggio, ragion per cui si mettono sulle loro tracce in gran segreto"

Cosa sarà mai accaduto al figlio di Orochimaru? Ricordiamo che gli episodi dell'anime di Studio Pierrot vengono trasmessi su Crunchyroll ogni giovedì, ma molto presto assisteremo a un nuovo cambio di time slot.