Boruto: Naruto Next Generations: quali sono le differenze tra Kashin Koji e Jiraya?

Nonostante diverse teorie avessero già preannunciato il legame tra Kashin Koji e Jiraya in Boruto: Naruto Next Generations, resta tuttora un'incognita il perché Amado abbia deciso di costruire un clone dell'iconico ninja. Quali piani ha in mente lo scienziato per l'Eremita dei Rospi?

Mentre K.K. mette a repentaglio la propria vita per uccidere Isshiki Otsutsuki, Amado continua a svelare ai rappresentanti di Konoha parte dei misteri legati all'Organizzazione Kara. Ad ogni modo, la battaglia fra Jigen e l'uomo mascherato ha finalmente permesso allo stesso scienziato di capire come uccidere un membro del Clan Otsutsuki, seppur con un pesante costo. Amado, infatti, non ha previsto la vittoria di Koji, consapevole di non poter fare molto contro i pieni poteri di Isshiki risvegliato. Eppure, questa decisione ha permesso ai lettori di evidenziare al meglio le differenze tra il clone e il reale Jiraya.

Innanzitutto, la copia dell'Eremita dei Rospi è più giovane del suo corpo originale al momento della sua morte, motivo per cui vi sono alcune differenze tra i loro volti. Le somiglianze più forti, invece, si riscontrano nelle tecniche, ove entrambi sono capaci di utilizzare con maestria il rasengan e persino di evocare rane giganti attraverso i sigilli. A porre una netta cesura tra i due, infine, è la personalità, totalmente differente se paragonato al buffo e pervertito ninja leggendario. Kashin Koji è estremamente serio, un uomo consapevole dell'unica vocazione per il quale è stato chiamato in vita: compiere la propria missione.

Ebbene, anche se K.K. assomiglia in tutto e per tutto all'iconico ninja, i due sembrano lontani anni luce dall'essere la stessa persona, elemento a cui gli autori devono fare molta attenzione onde evitare di scendere in futili e pericolose banalità. E voi, invece, cosa ne pensate delle loro differenze? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.