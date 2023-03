Boruto: Naruto Next Generations è diventata la storia del nuovo Sasuke?

C'era un tempo in cui Boruto Uzumaki poteva vivere spensierato al Villaggio della Foglia. Konoha è casa sua, essendo il figlio del settimo hokage, Naruto Uzumaki, anche se comunque non manca di creare fastidi. E così la storia di Boruto: Naruto Next Generations è partita senza particolari pretese, salvo poi sorprendere durante la pubblicazione.

Sembra passato molto tempo da quando ci fu il nuovo scontro con gli Otsutsuki, nel quale Boruto rimase irrimediabilmente coinvolto. Da lì in poi, in particolare da quando Masashi Kishimoto ha preso le redini del manga, la storia del giovane ninja biondo è stata ricca di insidie, ma mai quanto quelle verificatesi negli ultimi capitoli a causa di Eida. Nell'ultimo mese infatti è stato messo in atto uno sconvolgimento enorme: Kawaki e Boruto si sono scambiati di posto.

Ora Boruto è un fuggitivo, senza più alcun posto dove stare, esiliato definitivamente da casa sua. Sono in pochissimi a sapere del suo vero ruolo in questa faccenda, e poco potrà essere fatto per aiutarlo. Ciò vuol dire una sola cosa, Boruto è diventato nemico del mondo intero e pertanto dovrà affrontare tutti, col rischio di essere ucciso. Contemporaneamente però avrà un ruolo molto importante nel mondo ninja, ovvero quello di salvare tutti dai pericoli degli Otsutsuki, rappresentato da Code in primis.

In sostanza, significa che Boruto è diventato ciò che Sasuke voleva diventare: un ninja che sarebbe diventato una minaccia per ogni villaggio, costringendo il mondo a unirsi contro di lui, percorso che però è stato interrotto dalla sfida nella Valle dell'Epilogo con Naruto. Ovviamente, Boruto non è neanche minimamente vicino al livello del suo sensei e per questo dovrà migliorare molto, facendo leva su quel poco che gli resta e che gli può dare tantissimo potere.

Come continuerà la storia di Boruto: Naruto Next Generations dal prossimo capitolo?