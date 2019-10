Boruto: Naruto Next Generations, divertente siparietto tra Boruto e Mitsuki in arrivo

Come abbiamo visto in questi giorni, Boruto: Naruto Next Generations si prepara a introdurre il nuovo arco narrativo, in cui il figlio del settimo Hogake, insieme a Sasuke, tornerà nel passato per salvare un Naruto giovane dalle grinfie di Urashiki Otsutsuki.

E proprio a cavallo con tali eventi che prenderà vita un breve siparietto umoristico tra Boruto e Mitsuki, in cui parlano del futuro. Più precisamente di quando e se saranno genitori. Condiviso da un utente Twitter, @mikiuzumaki9, si terrà in un episodio imminente che è stato mostrato in anteprima in un recente evento di Naruto. Di seguito la traduzione del testo originale che potete consultare in calce all'articolo.

Mitsuki: Stavo pensando a come anche Boruto potrebbe diventare padre fra qualche anno...

Boruto: Fermo, fermo, fermo! Ma, ehi, anche Mitsuki diventerà padre?

Mitsuki: Padre o madre? Per me non fa molta differenza.

La risposta di Mitsuki non ci dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando le sue origini e anche la sessualità dubbia, o almeno nell'aspetto, di un ninja come Orochimaru. In ogni caso, basta questo breve scambio di battute per poter ribadire, ancora una volta, quanto Mitsuki sia un personaggio interessante, forse tra i più interessanti nel mondo di Boruto: Naruto Next Generations.

Certamente si rivelerà essere un siparietto molto divertente che non vediamo l'ora di scoprire in quale contesto prenderà vita. Per il momento non possiamo fare altro che rimanere in attesa dei prossimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, di cui sono stati anche svelati i titoli.