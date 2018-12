Boruto: Naruto Next Generations, ecc quando vedremo adattati i nuovi romanzi Shinden

Tutti, nei mesi scorsi, abbiamo imparato a conoscere Naruto Shinden, la serie di romanzi spin-off incentrati sul rapporto tra figli e genitori dell'attuale generazione ninja. Ora finalmente sappiamo quando (e per quanto) vedremo adattate queste storie nella serie anime di Boruto: Naruto Next Generations.

Stando a quanto diffuso da Organic Dinosaur, noto insider sempre sul pezzo per quanto riguarda il mondo di Naruto e Boruto, i romanzi di Naruto Shinden - Oyako no Hi verranno adattati in tre episodi dell'anime di Studio Pierrot - tanti quanti sono i libri che compongono la serie di novel.

La trasmissione di questi speciali inizierà il 10 febbraio 2019 e impegnerà la produzione per tre settimane consecutive. Ciò significa che, non appena terminerà l'attuale arco narrativo incentrato sulla figura di Mitsuki, la serie ispirata alle avventure del figlio del Settimo Hokage sarà impegnata in ulteriori racconti filler, seppur ispirati a dei romanzi ufficiali.

In tal modo Naruto Shinden diventerà ufficialmente canonico e inserito nella continuity di Boruto, anche se i fan chiamano a gran voce l'adattamento dei più recenti capitoli del manga: gli eventi successivi alla battaglia con Momoshiki, infatti, vedono l'inizio di un arco narrativo culminato con l'ingresso in scena dell'Organizzazione Kara e del giovane Kawaki, comparso nel primo episodio dell'anime durante un flashforward.