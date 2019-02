Boruto: Naruto Next Generations, ecco cosa ci aspetta nei prossimi episodi dell'anime

Si conclude l'arco narrativo della scomparsa di Mitsuki, e Boruto: Naruto Next Generations passa a un clima più sereno e familiare con i prossimi episodi. Molti di questi saranno dedicati alla trasposizione di una delle light novel dedicate al mondo di Naruto, Naruto Shinden - Oyako no Hi, ovvero "il giorno della famiglia".

L'episodio 95 di Boruto: Naruto Next Generations partirà proprio dal giorno della famiglia e avrà come titolo "La figlia e l'epica battaglia Icha-Icha", previsto per il 24 febbraio. La sinossi è la seguente: "Il villaggio è pieno di persone a causa dell'evento del giorno della famiglia. Sasuke incontra Boruto, che sta girando per il villaggio. Quando il ragazzo spiega a Sasuke della nuova festa dedicata alla famiglia, il ninja ricorda la sua infanzia. Saluta così Boruto per andare a cercare Sarada e passare un po' di tempo con lei. Nonostante Sasuke faccia di tutto per far felice sua figlia, Sarada si ritrova il più delle volte in imbarazzo per il comportamento del padre. In soccorso di Sasuke arriva il suo vecchio maestro, Kakashi".

Grazie all'insider OrganicDinosaur sappiamo anche i titoli dei due episodi successivi di Boruto: Naruto Next Generations e quando saranno trasmessi. Weekly Shonen Jump ha pubblicato sulla rivista che l'episodio 96 intitolato "Sangue, sudore e lacrime" sarà in onda il 3 marzo, mentre il 97° episodio, dal titolo "La decisione di Shikadai", sarà trasmesso il 10 marzo.