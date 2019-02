Boruto: Naruto Next Generations, ecco la data di uscita dell'ottavo volume

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha da poco fatto irruzione nelle fumetterie giapponesi col volume 7 della serie, con Kawaki in copertina. Proprio a Kawaki è dedicato l'arco in corso, e il volume 8 continuerà su questo filone. Proprio a proposito del prossimo volume, arrivano nuove informazioni sulla possibile data d'uscita.

Il volume 7 di Boruto: Naruto Next Generations è arrivato la settimana scorsa nelle edicole e fumetterie giapponesi e, come di consueto, alla fine del volume c'è una presentazione per il successivo. Nella doppia pagina finale possiamo vedere la presentazione dello scontro d'allenamento tra Kawaki e Boruto, che sarà inclusa nel volume 8 in uscita nell'estate 2019. La data precisa non è stata ancora divulgata, ma probabilmente sarà il 4 luglio o il 4 agosto, come è solito fare Weekly Shonen Jump con la pubblicazione dei tankobon.

Il volume conterrà probabilmente quattro capitoli come i precedenti, ovvero i capitoli che vanno dal 28 al 31 e che presenteranno anche il personaggio di Delta, la quale potrebbe anche ricevere un'illustrazione in copertina. In calce potete osservare la doppia con cui si conclude il volume 7 di Boruto: Naruto Next Generations.