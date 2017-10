Boruto: Naruto Next Generations, ecco la sinossi ufficiale dell'episodio 31!

Boruto: Naruto Next Generations sembra proprio stia volgendo verso le battute finali dell'attuale arco narrativo "", e con il nuovo episodio pare che il viaggio di scuola raggiungerà il suo climax.

Attenzione possibile Spoiler

Come visibile comodamente dall'immagine ufficiale in calce alla notizia, Weekly Shonen Jump, settimanale edito da Shueisha, ha rilasciato tra le sue pagine la sinossi ufficiale del nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations.

La puntata numero 31 della serie anime vedrà Boruto tentare in tutti i modi di riportare indietro il suo amico Kagura, persuaso ad unirsi come membro dei nuovi 7 Spadaccini della Nebbia dal leader del neo riformato gruppo, Shizuma Hoshigaki, e il nuovo episodio promette interessanti sorprese, come potete leggere dalla sinossi ufficiale:

"EP.31 Boruto e Kagura. Salva il tuo amico!! La battaglia più dura per Boruto!! Kagura si opporà agli ordini di Shizuma? Boruto continua a lottare, contro la sua volontà, con Kagura, ma non sa come fare a salvare il suo amico dal controllo di Shizuma. Tuttavia, le nuove informazioni che Mitsuki ha dato a Boruto potrebbero cambiare la marea?! Il " Viaggio di Scuola" raggiunge il suo climax!! Informazioni sulla ribellione! Ad un tratto, durante lo scontro tra Boruto e Kagura, appare Mitsuki. Con lui porta alcune informazioni segrete sulla ribellione... cosa potrebbero contenere tali informazioni... ?!"

Boruto: Naruro Next Generations è in onda ogni Mercoledì sul canale giapponese TV Tokyo.