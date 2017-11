Boruto: Naruto Next Generations, ecco il trailer dell'episodio 34

È stato rilasciato online il trailer dell'di Boruto: Naruto Next Generations , intitolato "", che vedràe compagnia staccare un po' la spina in attesa di conseguire l'agognato

Questa la sinossi dell'episodio: "Nel tentativo di catturare il misterioso pesce Eiengoi, che si mormora sia “talmente gustoso da aver un sapore indimenticabile anche se mangiato una sola volta", Boruto organizza un compeggio con i suoi compagni di classe. Dal momento che questo sarà probabilmente l’ultimo evento trascorso con i suoi compagni prima del diploma, Boruto è determinato a catturare Eiengoi a qualsiasi costo, al fine di creare un ricordo da conservare in eterno".



Vi ricordiamo che la puntata "La notte delle stelle cadenti" di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda in Giappone il prossimo 22 novembre. Al seguente link, invece, potrete trovare le trame dei successivi episodi 35 e 36, nei quali gli esami entreranno nel vivo.