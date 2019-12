Boruto: Naruto Next Generations, eletto un nuovo capo per il team 7

La coordinazione nei combattimenti è fondamentale per i gruppi di ninja, che spesso devono adeguare le proprie abilità e prendere decisioni anche in vista delle capacità dei compagni e delle mosse che sono più inclini a prendere. Ma è anche fondamentale che ci sia una direzione unica dettata da un capo per i team di Boruto: Naruto Next Generations.

Boruto ha tra le mani il destino di Konoha, avendo raggiunto il padre nella dimensione in cui è intrappolato. Sarada, Mitsuki e Kawaki l'hanno accompagnato, iniziando un confronto con Boro, energumeno del cerchio interno di Kara. I quattro ragazzi affrontano in modo sconsiderato e scoordinato il nemico, mostrando tutti i loro deficit.

Per questo il capitolo 41 di Boruto: Naruto Next Generations ha imposto un importante cambio di passo per i ragazzini della foglia, decidendo chi debba guidare il neonato team 7. Durante la discussione in una fase morta del combattimento, Mitsuki propone che sia Sarada a guidare le azioni del quartetto e, nonostante incontri una leggera resistenza da parte di Boruto, anche Kawaki dà il suo benestare.

La decisione trova subito ottimi riscontri con l'esito dello scambio di colpi tra Boro e Sarada, che permette poi di prendere alla sorpresa il nemico con l'intervento di Boruto e Kawaki. Avete apprezzato la scelta di dare la gestione momentanea del team 7 a Sarada, in assenza del maestro Konohamaru? Boruto: Naruto Next Generations tornerà col capitolo 42 nel mese di gennaio su MangaPlus.