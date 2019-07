Boruto: Naruto Next Generations episodio 113 si mostra in nuove immagini

Gli equilibri del gruppo di ragazzi ninja sono stati parzialmente modificati grazie a un evento narrato negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations. Infatti, dopo aver valutato attentamente le possibilità, Naruto e Shikamaru hanno deciso di promuovere Shikadai a chunin. Il ragazzo del clan Nara è stato l'unico ad essere promosso.

L'account ufficiale di Boruto ha pubblicato alcune immagini provenienti dal nuovo episodio 113 di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato "Le qualità di un capitano". Nelle immagini che potete vedere in calce, possiamo vedere uno Shikadai Nara alla sua prima missione preoccupato e teso, così come Iwabee Yuino e Wasabi Izuno nella seconda immagine. La terza immagine mostra una nuova panoramica del gruppo, mostrando anche il protagonista Boruto, mentre l'ultima fa presagire guai all'orizzonte durante la missione, con alcuni sgherri che hanno messo le mani su Tonton.

La sinossi dell'episodio 113 di Boruto: Naruto Next Generations aveva rivelato che Shikadai è stato messo a capo di una squadra temporanea composta da Boruto Uzumaki, Iwabee Yuino e Wasabi Izuno. Il quartetto deve recuperare un raro fiore, ma non fa altro che litigare, rischiando di mandare all'aria l'incarico. Tuttavia, quando inizia a farsi vivo un pericolo, i quattro devono capire che collaborare è l'unico modo per portare a termine il tutto con successo.

A questo, farà seguito l'episodio 114 di Boruto: Naruto Next Generations di cui è già stata rivelato il contenuto.