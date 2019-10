Boruto: Naruto Next Generations episodio 129, ritorna Jiraiya!

Sasuke e Boruto si sono lanciati nel passato per dare vita a un nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations. Grazie al potere della tartaruga Karasuki, il duo si è ritrovato al Villaggio della Foglia e i fan hanno finalmente potuto rivedere alcuni personaggi scomparsi durante le storie degli anime di Naruto e Naruto: Shippuden.

Era già stato anticipato che tra i personaggi che sarebbero riapparsi in Boruto: Naruto Next Generations c'era Jiraiya, il ninja leggendario dei Sannin e che morì per mano di Pain durante l'infiltrazione al Villaggio della Pioggia. L'episodio 129 di Boruto: Naruto Next Generations non manca di mettere in mostra tutta la perversione del sensei di Naruto, come Boruto non l'aveva mai vista.

La nuova puntata fa incontrare Boruto e Jiraiya in un modo piuttosto irruento: il pervertito stava spiando le donne nei bagni pubblici con un binocolo e, durante la fuga, si scontra con Boruto e Sasuke. Il Sannin non manca di dare il binocolo al giovane protagonista per liberarsi delle prove. In calce potete trovare un video che rimanda alla scena in questione, dove Boruto e Sasuke vengono scambiati per i colpevoli mentre Jiraiya e Naruto si prendono una sgridata da Tsunade. Cosa ne pensate di questo ritorno dell'eremita pervertito?