Boruto: Naruto Next Generations, nel episodio 130 Boruto incontrerà Neji?

Con l'inizio del nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations siamo potuti tornare nel passato, all'epoca in cui Naruto era solo un ragazzino con tanti sogni, e abbiamo potuto assistere all'incontro tra il futuro settimo Hokage e suo figlio.

In un arco narrativo come questo siamo sicuri che non mancheranno i momenti emozionanti per i fan. Ad avvalorare ciò è stato proprio l'episodio 129, in cui sul finale si è lasciando andare a un momento toccante che ha visto i due Uzumaki discutere poco prima di andare a dormire. Discussione in cui il giovane Naruto ha chiesto a Boruto informazioni, domandandoli, con l'innocenza e la sofferenza di un ragazzino che non ha neanche conosciuto i propri genitori, che tipo fosse il padre e se lui gli volesse bene.

Tornando nel passato Boruto sarà destinato a incontrare moltissimi dei personaggi che nel suo presente sono adulti, ma anche quelli defunti che non ha mai potuto conoscere. Sempre nell'episodio 129 il giovane ninja ha avuto un primo incontro con l'Eremita dei Rospi, Jiraiya, ma sembrerebbe, stando a un post pubblicato su Twitter dall'utente SpirallingSphe2, che potete trovare in calce all'articolo, che nel prossimo episodio il piccolo Uzumaki incontrerà la versione giovane della madre e quella dello zio defunto Neji.

Cosa succederà e cosa si diranno, non ci è dato saperlo. Sicuramente la curiosità è tanta, ma possiamo solo attendere per sapere come proseguiranno le avventure di Boruto e Sasuke nel passato.

Voi cosa ne pensate di questa saga? Vi incuriosisce oppure no?