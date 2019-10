Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 131 si mostra in alcune immagini esclusive

L'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations è oramai entrato nel vivo con un susseguirsi d'eventi che partendo dal concetto dei viaggi temporali hanno già saputo conquistare i fan, più curiosi che mai di scoprire come le nuove vicende appena presentatesi andranno svolgendosi nel corso delle prossime attesissime puntate.

Da quel che infatti sappiamo, la puntata sarà incentrata sul salvataggio di Naruto, rapito da Urashiki che punta a volersi impossessare del chakra della Volpe a Nove Code. In una situazione tanto disperata sarà proprio Boruto a riportare un po' di luce, lanciatosi infatti al salvataggio insieme a Jiraiya e Sasuke con un piano che potrebbe però trovare una battuta d'arresto quando il chakra del ninja più famoso al mondo va improvvisamente fuori controllo.

La puntata andrà in onda solo il prossimo 3 novembre, quindi dovremo ancora aspettare vari giorni prima di poter scoprire come andranno progredendo le vicende dell'opera, ma in compenso su Twitter sono state pubblicate varie immagini esclusive - visionabili a fondo news - grazie alle quali possiamo osservare alcune delle scene che potremo goderci nel corso dell'episodio.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Boruto: Naruto Next Generations è un manga che si pone come sequel dell'opera originale e che va raccontando le vicende di Boruto, il figlio di Naruto. Nel caso foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è disponibile la nostra recensione di Boruto: Naruto Next Generations.