Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 132 si mostra in alcune immagini

Il nuovo arco narrativo dell'anime Boruto: Naruto Next Generations è finalmente entrato nel vivo e secondo quanto rivelato da alcuni spoiler, dovrebbe presto mettere in scena un importantissimo scontro. Oggi comunque sono state condivise per la prima volta alcune immagini preview del prossimo episodio, il programma per il 17 novembre 2019.

Gli spoiler sono stati pubblicati dall'utente Twitter @Boruto4life e sono visibili in calce all'articolo. Come potete notare, le immagini anticipano un incontro tanto atteso dai fan, ovvero quello tra Sasuke e la sua futura moglie Sakura.

In passato, il terzo membro del Team Kakashi Sakura Haruno ebbe effettivamente un ruolo centrale nel riscatto di Sasuke. L’amore provato da Sakura nei suoi confronti, sebbene sia stato più volte ignorato, ha fatto si che alla fine i due si sposassero e mettessero al mondo Sarada Uchiha, la giovane kunoichi del Vilaggio della Foglia.

L'anime tornerà dopo un weekend di pausa e getterà le basi per il grande scontro finale previsto nella puntata 135. Vi ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations va in onda tutte le domeniche e che la serie è disponibile alla visione in simulcast su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Quale delle reunion del prossimo episodio vi intriga di più?