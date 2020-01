Boruto: Naruto Next Generations: nell'episodio 139 un dolce momento tra Boruto e Sarada?

Questo fine settimana farà il suo debutto l'episodio 139 di Boruto: Naruto Next Generations, dove è già disponibile un primo trailer per la nuova puntata. Tuttavia, con l'arco dei Banditi Mujina in dirittura d'arrivo tra due settimane, Studio Pierrot si appresta a preparare al meglio la nuova saga, anche con scene affettuose.

Intitolato "Fear!! Onikuma Enko", l'episodio si appresta a chiudere una serie di filler durati svariati mesi, dando finalmente spazio agli eventi canonici del manga. A tal proposito, in virtù del nuovo arco narrativo, sono trapelati in rete i titoli delle prime tre puntate della Saga de Banditi Mujina, che promettono interessanti risvolti a partire dal 26 gennaio, data in cui l'anime chiuderà finalmente una lunga sequela di episodi spin-off.

Ad ogni modo, da alcune nuove immagini trapelate in rete per la puntata di questo fine settimana, diversi screen mostrano alcuni dolci momenti di imbarazzo tra Boruto e Sarada. Probabilmente, i due personaggi si concederanno un tenero momento che sicuramente renderà felici gli amanti della coppia. Ma a proposito del franchise, cosa si aspettano i fan dal nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations?

E voi, invece, non vedete l'ora di ammirare qualche tenera scena tra i due giovani protagonisti? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata ad alcune scene della nuova opening dell'anime.