Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 195 dell'anime conferma una teoria dei fan?

Pian piano, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta avvicinando ai contenuti raccontati nel manga di Ukyo Kodachi, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. La storia è infatti entrata in un arco narrativo che ricalca la saga di Kawaki della controparte fumettistica.

Kawaki è stato accolto nel Villaggio della Foglia e in particolare nella famiglia di Naruto, ma le trame dei nemici costituiscono sempre un pericolo. E sembra che Kara in questo periodo non se ne starà con le mani in mano, dato che in Boruto: Naruto Next Generations 195 si sono fatti rivedere alcuni esponenti di questo gruppo.

Come già mostrato nell'anteprima di Boruto 195, Kara è tornata con due membri: Koji Kashin e Delta. Il primo è stato al centro di diverse teorie e l'episodio sembra confermarne alcune. Koji Kashin in passato ha già mostrato di saper usare tecniche simili a quelle di Jiraiya, oltre al fatto che la fisionomia e i capelli bianchi richiamano enormemente all'aspetto del ninja scomparso durante la battaglia con Pain al Villaggio della Pioggia.

Nell'episodio 195 di Boruto la sua identità sembra praticamente confermata dato che Koji Kashin rivela di poter entrare e uscire da Konoha a suo piacimento perché la barriera conosce già il suo chakra, confermando quindi di essere un ninja già conosciuto nel villaggio del paese del fuoco. Anche Delta sarà al centro dei prossimi episodi di Boruto.