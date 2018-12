Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 87 includerà una feroce battaglia

Mentre i fan di Boruto: Naruto Next Generations attendono con ansia la messa in onda della puntata 86, che appunto verrà trasmessa il 16 dicembre 2018, in rete sono già spuntati i primi spoiler relativi all’episodio successivo. Tutti i dettagli dopo il salto!

Prosegue l’arco narrativo non tratto dal manga de “La Scomparsa di Mitsuki” proposto dall’anime di Boruto: Next Generations, che tuttavia sembra ormai prossimo alla conclusione. Dopo essere stato prigioniero di una barriera per due episodi, il giovane Boruto Uzumaki dovrà presto scendere in campo per sostenere una feroce battaglia.



Boruto: Naruto Next Generations – Episodio #87 – Sentirsi vivo

Data: 23 dicembre 2018

Data: 23 dicembre 2018

“Boruto ha un duro scontro coi feroci attacchi di Kakou! Kakou, che è un compagno di Sekiei e gli altri, appare dove si trovano Boruto e Oonoki! Su ordine di Kuu, Kakou vi si è recato per incontrare Oonoki e affrontare Boruto. Kakou, che è stato creato per combattere, trascina Boruto in una battaglia durissima, a causa dei suoi innati ninjutsu: tecniche basate sulla polvere. Ma in quel momento arrivano dei rinforzi inaspettati...!” Shikadai questa settimana: “Inviare un messaggio a Villaggio della Foglia! Shikai ha investigato in gran segreto sulla situazione del Villaggio della Roccia! Oltrepassando la sorveglianza degli Akuta e dei compagni apparsi attorno a lui, Shikadai cercherà di notificare la situazione del villaggio a Konoha!”

Vi ricordiamo come sempre che l’adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations è disponibile sulla piattaforma di streaming Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone un nuovo episodio in lingua originale e sottotitoli in italiano.