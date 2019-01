Boruto: Naruto Next Generations, l'episodio 89 preannuncia un duello mortale

Domenica 13 gennaio sarà la volta dell'episodio 89 di Boruto: Naruto Next Generations. All'interno della video preview della puntata possiamo ammirare i protagonisti, Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha, impegnati in un duello che si prospetta a dir poco mortale!

L'anime dello Studio Pierrot, tratto dal manga sequel di Naruto e creato da Kishimoto in collaborazione con Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, è ormai entrato nel vivo dell'arco narrativo relativo alla scomparsa di Mitsuki, il terzo membro della Squadra 7 insieme al protagonista e a Sarada e guidato da Konohamaru Sarutobi.

Gli ultimi episodi ci hanno messo di fronte ad alcune verità sconvolgenti: l'iniziale tradimento del vecchio Oonoki, le rivelazioni sul suo passato che ne hanno svelato le motivazioni e la scomparsa di un personaggio che ha sconvolto i fan. Ora, nella prossima puntata, i due giovani ninja del Villaggio della Foglia dovranno affrontare un'avversaria formidabile: Kirara.

La kunoichi è in grado di utilizzare una sorta di tecnica marionettista che blocca i movimenti di Boruto e Sarada, permettendo di utilizzarli proprio come se fossero delle bambole. La situazione non è delle più rosee per i due eroi, che si preparano ad affrontare una battaglia davvero mortale.

Boruto: Naruto Next Generations torna quindi domenica prossima in simulcast su Crunchyroll. Vi ricordiamo che a febbraio l'anime proporrà tre episodi ispirati ai romanzi della trilogia Naruto Shinden.