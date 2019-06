Boruto: Naruto Next Generations, l'ultimo episodio cita una scena tra Kushina e Minato

L'arco narrativo di Konoha Shinden, adattamento animato dell'omonima saga in light novel, sta rivelando parecchie e piacevoli sorprese. Tante chicche che hanno messo in pausa le avventure dei nostri protagonisti su Boruto: Naruto Next Generations, a favore di una parentesi dedicata a Mirai, Gai e Kakashi.

Un colpo basso quello dello Studio Pierrot trasmesso con l'ultimo episodio dell'anime che, senza alcuna pietà, punta direttamente verso i sentimenti dei fan, tentando di richiamare una celebre e toccante scena. Eravamo rimasti all'episodio 111 con una Mirai in evidente difficoltà, assolutamente indifesa contro una Tatsumi a cui non vuole, per nessun motivo al mondo, fare del male. Dopo essere riuscita a cavarsi dall'impiccio, dunque, si è lasciata andare portando Tatsumi tra le braccia in una sequenza che, senza ombra di dubbio, vuole ricordare a tutti i costi la stessa sensazione che provò Minato quando salvò Kushina grazie allo stratagemma dei capelli rossi.

Infatti, la scena in questione è girata tra i fan che hanno riconosciuto il dolce parallelismo, con uno staff dell'anime di Boruto che ha evidentemente attinto alla scena di Naruto Shippuden per reinterpretare in chiave nostalgica, a tratti sentimentale, la scena in questione. Potete confrontare anche voi le due differenti versioni della citazione grazie a stacks, un fan che ha colto l'occasione per cogliere le palesi somiglianze. E voi, invece, cosa ne pensate di questo nostalgico parallelismo?

Vi ricordiamo che abbiamo già pubblicato gli spoiler e la sinossi dell'episodio 113, che riporterà i riflettori sui personaggi principali dell'anime, suggerendo la possibile formazione di una nuova e inappropriata squadra temporanea. Maggiori dettagli sulla puntata li potete leggere nell'articolo dedicato, con la sinossi completa dell'episodio.