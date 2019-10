Boruto: Naruto Next Generations, un episodio all'insegna di Jiraya!

La misteriosa prossima saga di Boruto: Naruto Next Generations è stata finalmente svelata grazie alla sinossi. Un viaggio nel tempo, dunque, prenderà piede all'interno del franchise per la prima volta, proponendo un arco narrativo inedito e ricco di colpi di scena. Nel frattempo, il giovane Boruto ha fatto la "conoscenza" dell'Eremita dei Rospi.

La prossima tranche di episodi che vedrà questo ritorno al passato con Naruto ancora tredicenne, si prospetta già molto interessante. Il clan Otsutsuki, infatti, non è riuscita a prendere il controllo della Volpe a nove code per via della troppa forza del settimo hokage, optando per un piano di riserva. Per questo motivo, la prossima saga tornerà indietro nel tempo, con Boruto e Sasuke che dovranno impedire in tutti i modi che il clan riesca a estrapolare Kurama da un giovane Naruto.

Nell'ultima puntata andata in onda, abbiamo assistito al piccolo protagonista mentre chiede in giro per il Villaggio della Foglia chi sia il maestro Jiraya e che ruolo abbia coperto nei riguardi del padre. Partendo dalla madre fino ad arrivare a Sasuke, dunque, Boruto scopre quanto l'Eremita abbia realmente condizionato la formazione del padre, insegnandoli persino il famoso credo ninja. Per questo motivo, in molti si sono chiesti circa la possibilità che anche Boruto riesca a incontrare Jiraya nella prossima saga, poiché ancora in vita in linea teorica, magari riuscendo ad apprendere qualche nuova tecnica in un allenamento speciale.

Secondo voi, invece, che piega prenderanno i prossimi avvenimenti nel nuovo arco narrativo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.