Boruto: Naruto Next Generations: i fan adorano il design di Boruto nell'episodio 1

Il primo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è sicuramente tra le puntate con l'impatto più potente nella storia del franchise. Lo sguardo maturo e severo di Boruto si scontra con la freddezza glaciale di Kawaki, in quel panorama da fine del mondo del Villaggio della Foglia.

La crescita di Boruto prosegue lenta e costante, con l'ombra di Ibiki Morino ancora in grado di incutere paura e terrore negli occhi dei protagonisti. Intanto, l'adattamento animato curato da Studio Pierrot si prepara a mettere in pausa finalmente la lunga sequela di puntate filler per riprendere la storia canonica immaginata dal manga originale.

Con la controparte cartacea che si avvicina a gamba tesa agli avvenimenti del primo episodio dell'anime, la stessa serie televisiva ha ancora molta strada da affrontare. Nonostante questo tortuoso percorso, i fan restano estasiati al pensiero del futuro dell'opera, consapevoli dell'epico scontro che presto o tardi arriverà. Recentemente, infatti, gli appassionati della trasposizione animata hanno ripreso a manifestare il proprio entusiasmo nei riguardi del character design di Boruto da grande, con quell'alone di maturità che contraddistingue il suo svolto sfigurato da una lunga cicatrice. Quell'espressione severa è lacerata ha scatenato molte teorie in merito ai poteri del giovane ninja, che non ha fatto altro che alimentare le aspettative per una saga che ha ancora molto da raccontare.

Non possiamo che augurarci, a tal proposito, che anche l'anime riesca a stimolare quell'epicità trasmessa dal design di Boruto. Ma a proposito della serie televisiva, avete visto questo spoiler nascosto nella ending?