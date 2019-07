Boruto: Naruto Next Generations, i fan disgustati dal piatto preferito di Boruto

Nel corso degli anni gli anime ci hanno abituati a vederne di tutti i colori. In quasi ogni serie ci siamo imbattuti in personaggi e situazioni che ci hanno lasciati letteralmente senza parole. Tuttavia, poche sono le cose riusciranno a raggiungere uno dei cibi visti in uno degli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.

Come saprete, gli ultimi episodi della serie animata di Boruto hanno trattato un mini arco narrativo su Konohamaru, che si è preso una cotta per la giovane Lemon che, dalla sinossi dell'episodio 117, sappiamo nascondere un segreto.

Quando l'ultimo episodio ci ha mostrato Boruto e Konohamaru seduti in un ristorante per mangiare, i fan non hanno potuto fare che provare disgusto di fronte al "Lemon Burger" ordinato dal figlio di Naruto. L'utente Twitter, PeterFobia, ha condiviso la sua reazione e il suo stupore nel tweet che trovate in calce alla news.

La cosa peggiore di questo hamburger è sicuramente quella di essere completamente pieno di fette di limone, che lo renderebbero quasi sicuramente immangiabile. Tuttavia, sembra essere uno dei cibi preferiti di Boruto, che ha trovato così un modo per distinguersi dal padre, che ricordiamo era appassionato di Ramen.

Infine, vi ricordiamo che in Giappone è stato allestito un incredibile treno a tema Naruto x Boruto, che farà impazzire i fan della serie.