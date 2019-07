Boruto: Naruto Next Generations, i fan si esprimono sul gruppo di genin guidato da Sai

I vari team di ninja genin dell'accademia del Villaggio della Foglia vengono assegnati a un sensei, di rango jonin, che deve guidarli come fece Kakashi per Naruto, Sasuke e Sakura. Tuttavia, a uno dei team formatisi in Boruto: Naruto Next Generations questo non è successo. Infatti, il team 25 è rimasto per lungo tempo senza un ninja insegnante.

Il team 25 è formato dal fan di Kakashi Houki Taketori, Hako Kuroi e Renga Kokubo. Tuttavia, i tre ragazzi sono stati lasciati a se stessi nelle prime fasi di Boruto: Naruto Next Generations, con il trio che ha anche pensato di non proseguire la carriera da ninja. L'arrivo di Sai come sensei del gruppo però ha aiutato a sviluppare molte delle potenzialità dei tre genin, essendo tutti portati per le missioni di intelligence.

I fan sono stati felici di vedere Sai coinvolto in un'attività simile, e in molti in rete hanno già ridenominato il team 25 come Team Sai. Tuttavia non si sa ancora se rivedremo questa formazione al di fuori dell'episodio 115 di Boruto: Naruto Next Generations. In calce potete leggere alcuni degli interventi più votati in rete da parte di fan sul quartetto e che mostrano quanto siano stati apprezzati gli ultimi sviluppi della serie animata.