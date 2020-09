Boruto: Naruto Next Generations: un fan immagina Sasuke con i lineamenti di Itachi

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations, nonostante le numerose critiche a suo carico a causa di un adattamento poco coerente al manga, sta tenendo a galla il franchise. L'opera omonima, infatti, sta affrontando il suo peggior periodo di crisi nella controparte cartacea al punto tale da racimolare numeri a dir poco esigui.

Mentre l'anime si appresta a potenziare Sarada e Boruto nei prossimi episodi, il manga sta entrando nel periodo più buio dall'inizio della sua serializzazione con un imponente calo di oltre 200 mila copie rispetto ai fasti del primo volume dove il fumetto oltrepassò le 300 mila copie. Ad ogni modo, nonostante le controversie del caso, la serie televisiva continua ad alimentare il successo del franchise.

A riprova di ciò, recentemente un fan, un certo Phennic90, ha tentato di immaginare Sasuke con lo stile di Naruto Shippuden. L'artista in questione, infatti, ha rimosso i filtri di Boruto: Naruto Next Generations per recuperare i lineamenti tipici del prequel. In più, Phennic si è permesso di aggiungere alcune caratteristiche fisionomiche per paragonare la somiglianza di Sasuke a quella del fratello. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha trovato un ottimo riscontro da parte della community che ha spinto l'artista a reinterpretare in maniera analoga anche gli altri personaggi della storia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, trovate simili i due fratelli? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.