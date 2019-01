Boruto: Naruto Next Generations, un fan immagina una splendida Sarada adulta

Un appassionato della serie Boruto: Naruto Next Generations ha deciso di provare a immaginare come sarà Sarada, figlia di Sasuke e di Sakura, una volta cresciuta. Il risultato, sotto forma di illustrazione, è davvero stupefacente, con tratti ereditati da entrambi i genitori.

Una delle qualità principali di Boruto: Naruto Next Generations è senza dubbio quella di portare avanti con rispetto un'eredità culturale come quella tramandata da un'opera del calibro di Naruto, che ha portato in dote una marea di personaggi di spessore, fatti evolvere lentamente e in maniera complessa dal lavoro di Masashi Kishimoto nei suoi anni di serializzazione.

Questo si ripercuote ovviamente anche sui protagonisti della serie in questione, che hanno già in partenza un fardello fatto di ricordi che i fan difficilmente saranno in grado i ignorare. Proprio su questo presupposto si basa il lavoro dell'utente Reddit, che ha deciso di immaginare uno di questi personaggi in un futuro prossimo in cui l'adolescenza sia alle spalle.

Molti infatti credono che Boruto: Naruto Next Generations avrà prima o poi un time-skip, similmente a quanto visto con Naruto Shippuden nella serie originale. Tra questi c'è appunto l'artista Stickerss, che ha prodotto un'illustrazione (che potete vedere riportata in calce alla presente notizia) che ritrae Sarada Uchiha nella sua versione adulta.

La figlia di Sasuke e di Sakura, come potete vedere, eredita in questa fantasia tratti caratteriali e fisici di entrambi i genitori: gli occhiali (riposti in un contenitore) hanno perso il posto in favore del Rinnegan e dello Sharingan, le abilità oculari del padre, così come retaggio del suo clan sono i vestiti, i simboli e le due spade che porta al fianco. Della madre è invece caratteristico il marchio sulla fronte, ad indicare che anche la piccola Sarada ha conquistato lo stesso potere nelle arti mediche e non solo di sua madre e del Quinto Hokage.

La somiglianza con Sasuke è senza dubbio preponderante, ma non c'è dubbio che sia una visione suggestiva di un possibile sviluppo per questo personaggio così importante ai fini della storia raccontata in Boruto: Naruto Next Generations.

Cosa ne pensate? Credete che sarà più o meno questo l'aspetto che avrà Sarada una volta cresciuta? Pensate che vedremo un salto temporale anche in Boruto: Naruto Next Generations?