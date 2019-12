Boruto: Naruto Next Generations: ai fan non piace per nulla il design di Gaara

Il tempo passa e il cambiamento è inevitabile, sia mentalmente che fisicamente. Con lo spin-off di Boruto: Naruto Next Generations, Studio Pierrot ha voluto evidenziare lo scorrere del tempo alterando i character design dei personaggi. Tuttavia, alcuni di questi non stanno facendo impazzire i fan.

il film intitolato The Last: Naruto The Movie, che segue le vicende subito successive al termine di Naruto Shippuden, ha mostrato al pubblico i nostri iconici eroi nelle vesti di uomini più maturi, consapevoli del nuovo ruolo nella società. L'allora design di Gaara, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, aveva fatto impazzire i fan che avevano trovato nel Kasekage uno stile avvincente e degno della posizione che rappresenta.

Al contrario, con Boruto: Naruto Next Generations, il suo character design è notevolmente cambiato, a favore di un acconciatura eccessivamente liscia e troppo composta sulla testa, la stessa che potete analizzare in apertura alla notizia. Ai fan, infatti, manca la capigliatura mossa e scapestrata, che donava a Gaara un alone di fascino non indifferente.

Ad ogni modo, le critiche si uniscono a una serie di problematiche che gli appassionati hanno mostrato nei riguardi di Boruto: Naruto Next Generations, non meramente sul lato tecnico, ma stilistico, con un design discutibile che ha eliminato alcune delle caratteristiche fisiche che contraddistinguevano l'epopea di Masashi Kishimoto. E voi, invece, avete riscontrato questi cambiamenti di stile e, nel caso, li apprezzate? Diteci la vostra opinione nello spazio riservato qua sotto.