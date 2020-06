Boruto: Naruto Next Generations, un fan realizza un geniale cosplay di Momoshiki

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, dopo diversi mesi di pausa a causa dell'interruzione dei lavori per via del Nuovo Coronavirus. Ad ogni modo, Studio Pierrot è pronto a rilanciare e iniziare finalmente l'attesissima saga di Kara.

Uno dei più grandi limiti dell'anime, oltre che uno dei principali motivi di polemica nei riguardi della trasposizione del manga del sequel di Naruto, è l'abbondante presenza di puntate filler, ovvero episodi non inerenti alla trama principale. Inevitabilmente, la decisione ha allontanato in maniera sensibile la controparte originale da quella televisiva, con numerosi avvenimenti che necessitano ancora di essere animati.

Su tutti, inoltre, manca la figura di Momoshiki, elemento cardine per i prossimi archi narrativi. A tal proposito, un fan, un certo wegenaer, ha recentemente reinterpretato il personaggio in questione in un geniale cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. L'interpretazione è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati grazie all'attenzione ai dettagli studiati con attenzione da Lara Trash, come dimostrano le migliaia di manifestazioni positive allegate al post originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare cosplay di Momoshiki, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa illustrazione sul Rasengan della famiglia Uzumaki.