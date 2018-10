Boruto: Naruto Next Generations, i fan riaccendono il dibattito sull'aspetto di Naruto

Naruto è uno dei volti più noti e famosi degli ultimi tempi, sia nel settore dell’animazione sia in quello dei manga. I fan possono continuare a vedere il ninja biondo nella serie “Boruto: Naruto Next Generations”, ma non a tutti gli appassionati, però, piace l’attuale aspetto del nuovo Hokage.

Naruto ha concluso la sua storia originale nella sua adolescenza, ma nonostante ciò, seppur ora il protagonista sia suo figlio, lo possiamo ancora vedere nella nuova serie. Molti fan, però, non sono per niente contenti di come Naruto sia invecchiato. Infatti, come potete vedere qui, i fan su Reddit hanno riacceso recentemente il dibattito sull’aspetto di Naruto. Usando come riferimento un abbozzo di un più giovane Minato Namikaze, i fan si sono chiesti perché Naruto non sia diventato un adulto attraente come suo padre.

Guardando la storia di Naruto, il ragazzo aveva solo 17 anni quando “Naruto Shippuden” finì. A 19 anni si sposò poi con Hinata. Se la coppia ha avuto figli non appena si sono sposati, i fan possono usare l'età di Boruto per capire quanti anni ha il settimo Hokage al giorno d'oggi. In questo momento, Naruto dovrebbe avere almeno una trentina di anni. L’età di Naruto, quindi, differisce notevolmente da quella di Minato, che morì quando aveva solamente 24 anni. Risulta difficile, quindi, fare un reale confronto tra i due. Il paragone lascia il tempo che trova.

Cosa ne pensate dell’aspetto di Naruto?

Boruto: Naruto Next Generations, la cui trama racconta le vicende di Boruto Uzumaki, figlio del settimo Hokage di Konoha, è il diretto seguito delle avventure di Naruto. Supervisionato da Masashi Kishimoto, disegnato da Mikio Ikemoto e sceneggiato da Ukyo Kodachi, viene pubblicato mensilmente sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 2016. Attualmente conta 5 tankobon e 27 capitoli. In Italia il manga, edito da Panini Comics - Planet Manga, è arrivato al quarto volume. Il prossimo dovrebbe arrivare l'8 novembre. Il 6° tankobon, in patria, dovrebbe uscire invece il 4 ottobre 2018.

Mikio Ikemoto, ricordiamo, sarà presente al Lucca Comics & Games 2018, ospite di Panini Comics – Planet Manga. L’adattamento animato, realizzato dallo Studio Pierrot (Tokyo Ghoul, Naruto / Naruto Shippuden, Yu degli Spettri), è disponibile attualmente su Crunchyroll.