Boruto: Naruto Next Generations, i fan sono rimasti colpiti dalle affermazioni di Sasuke

L'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha intrapreso una strada decisamente inaspettata, ovvero quella dei viaggi nel tempo, con Boruto e Sasuke ritrovatisi in una Konoha del passato, una rivelazione che ha saputo incuriosire i fan per i tanti risvolti che il tutto potrebbe prendere.

Tra nuovi volti e vecchie conoscenze tornate direttamente dalla tomba, è ormai chiaro che parecchi retroscena interessanti verranno esplorati con il passare degli episodi, succulente opportunità da sfruttare al massimo prima che Boruto e il suo insegnante possano tornare a casa, ma l'ultima puntata della serie in particolare ha messo in scena un evento che ha saputo colpire violentemente gli spettatori.

Andando più nel dettaglio, nel corso di uno tra i diversi scambi di battute tra i nostri due protagonisti, Sasuke ha inferto un duro colpo al cuore del suo studente, di fatto ferendolo ben più violentemente di qualsiasi lama. Il nostro Sasuke ha infatti voluto chiarire una volta per tutte la relazione vigente tra i due, di fatto affermando che i rapporti tra lui e Boruto sono ben lontani da quelli che vi erano tra Naruto e il suo insegnante Jiraiya

La forza di quanto visto e ascoltato è stata tale che anche Viz Media ha deciso di condividere il tutto su Twitter - potete visionare il tweet che hanno pubblicato scorrendo direttamente a fondo news -, con i fan ritrovatisi a dibattere sul gesto con una certa foga. Alcuni si sono infatti limitati ad affermare che il carattere di Sasuke non lascia spazio a molti sentimentalismi, mentre altri ritengono che il tutto andrebbe letto come un tentativo di spronare il ragazzo a dare ancora di più. Che quanto detto fosse a fin di bene o meno, comunque, l'unica certezza è che la questione verrà sicuramente trattata ancora, in un prossimo futuro.

Nel caso in cui non lo doveste conoscere, Boruto: Naruto Next Generations e un manga tutt'ora in corso concretizzatosi grazie al lavoro di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, opera che ha successivamente visto il sopraggiungere di un adattamento animato. La serie si pone come vero è proprio sequel di Naruto, incentrandosi sulle vicende di Boruto, il figlio del ninja più famoso al mondo. Nel caso foste interessati, sulle pagine di Eveyeye è disponibile la nostra recensione di Boruto: Naruto Next Generations.