Boruto: Naruto Next Generations, i fan sono contrari alla relazione tra due personaggi

Si è detto molto negli scorsi anni sulla relazione che Sasuke e Sakura hanno avuto nel corso di Naruto prima e Boruto: Naruto Next Generations poi, passando per i film e spin-off che narrano le storie di mezzo. Oggi un tweet che mostra un nuovo aspetto della loro relazione ha fatto infuriare i fan.

Nel tweet che potete vedere in calce, infatti, ci sono quattro fotogrammi di Boruto: Naruto Next Generations che riportano, in inglese, ciò che dice Sakura sul suo primo appuntamento con Sasuke.

"Potremmo definirlo un appuntamento, ma è durato soltanto due minuti e mezzo." "Riporta alla mente dei ricordi... ma Sasuke probabilmente se ne è dimenticato". Queste due nuove apparizioni di Sakura hanno diviso ulteriormente sui fan, tra chi sostiene che la relazione tra i due ninja del gruppo 7 sia completamente falsa e messa in piedi senza basi e chi invece sostiene che la relazione tra i due possa andare avanti.

Le immagini presenti nel tweet sono tratte dall'episodio 17 di Boruto: Naruto Next Generations, creato da una storia originale e dove vediamo Ino e Sakura parlare del primo appuntamento di lei con Sasuke, finito piuttosto tragicamente nonostante la ragazza ci tenesse moltissimo. Lo scarso interesse che Sasuke sembra mostrare verso Sakura non affligge solo la sua vita romantica, ma anche la figlia Sarada che in diverse occasioni ha "rifiutato" il padre per non esserci mai.

Il problema dell'assenza di romanticismo tra i due è nata già durante gli eventi di Naruto, dove Sakura ha sempre dimostrato tanto amore verso Sasuke pur non essendo mai ricambiata, inseguendolo sin dall'infanzia per poi arrivare alla fase adulta. La scelta di accoppiare i due alla fine della serie principale probabilmente sembrò una buona scelta a Masashi Kishimoto all'epoca, nonostante il protagonista biondo abbia sempre mostrato affetto verso Sakura, prima di scegliere Hinata durante gli eventi del film Naruto the Last.