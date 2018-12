Boruto: Naruto Next Generations, fantastici sketch proposti da uno degli animatori!

Come sappiamo la serie animata de Boruto: Naruto Next Generations si è ormai addentrata nel cuore dell'arco narrativo dedicato a Mitsuki, tuttavia fa sempre piacere ammirare splendidi sketch di animatori che hanno collaborato in precedenti episodi della serie.

Uno di questi è SANDA さんだ (@sanda_ag) che ha pubblicato poche ore fa, sulla sua pagina ufficiale di Twitter, due incredibili bozzetti di Naruto e Boruto Uzumaki. Gli sketch ritraggono solo i volti dei due personaggi importanti e principali della serie. Linee e tratto pulito, uno studio preparatorio semplice e nitido, in cui prevalgono pochi ed essenziali colori quali il rosa e il nero. Solo nell'immagine raffigurante il figlio dell'Hokage possiamo scorgere un tenue giallo utilizzato per gli abiti e i capelli de giovane ninja del Villaggio della Foglia.

Di certo non è discutibile l'abilità e il talento di questo artista che ha collaborato all'animazione dell'episodio 65 di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato "Padre e Figlio" e legato al precedente arco narrativo su Momoshiki.

A quanto sembra, leggendo i commenti sotto l'immagine (visionabile in calce all'articolo), Sanda collaborerà anche nell'episodio 87, la cui uscita è prevista il 23 dicembre prossimo con il titolo "La sensazione di essere vivo".

Oltre a padre e figlio Uzumaki, possiamo ammirare i bozzetti di due dei folli protagonisti della nota serie Le Bizzarre Avventure di JoJo, per la precisione Giorno Giovanna e Narancia Ghiga nel famoso episodio 7. Anche qui, Sanda si è dilettato a ritrarre solo la parte superiore dei due giovani.

Che ne pensate del talento di questo artista? Questi sono solo alcuni dei fantastici sketch proposti dall'artista legati all'universo di Boruto quindi se siete curiosi, andate a sbirciare sulla homepage di Twitter.