Boruto: Naruto Next Generations, quali filler saltare e quali puntate sono importanti

Nel corso del 2023, l'anime di Boruto ha adattato la saga di Code. Il giovane ninja biondo si è trovato al centro di un arco narrativo molto particolare che ha visto la nascita di un nuovo nemico, l'ultimo elemento importante dell'organizzazione Kara. Boruto ha affrontato nuovi pericoli prima di interrompere la sua avventura, momentaneamente.

Infatti, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è fermato all'improvviso, per permettere al manga di andare avanti, così che la produzione di Studio Pierrot abbia più tempo e materiale a disposizione per realizzare i vari episodi senza inserire troppi filler. Filler che sono stati molto presenti nella serie, dato che si tratta di un anime che è durato diversi anni e iniziato in contemporanea con il manga. Ora che la serie si è conclusa, è possibile listare tutti gli episodi filler di Boruto e quelli canonici.

Gli episodi canonici di Boruto sono quelli tratti dal manga e dalle light novel:

Gli episodi dal 19 al 23;

L'episodio 39;

Gli episodi dal 53 al 58;

Gli episodi dal 61 al 66;

Gli episodi dal 106 al 111;

Gli episodi dal 148 al 151;

Gli episodi dal 181 al 189;

Gli episodi dal 193 al 208;

Gli episodi dal 212 al 220;

Gli episodi dal 282 al 293.

Questi sono basati su eventi del manga di Boruto: Naruto Next Generations, sullo spin-off Naruto Extra: Il settimo hokage e il marzo rosso, su varie light novel incentrate su Sasuke, Naruto, Mirai e altri personaggi, oltre a varie storie minori aggiunte e allargate dall'anime. I restanti episodi di Boruto possono essere considerati dei veri e propri filler, nonostante la produzione li consideri canonici per l'anime.

E voi, vi lancereste nella visione di tutti questi episodi di Boruto: Naruto Next Generations per rinfrescarvi la storia, in attesa del ritorno della serie?