Boruto: Naruto Next Generations, la fine dell'episodio 92 sembra anticipare una minaccia

L'episodio 92 di Boruto: Naruto Next Generations sembra aver lasciato insoddisfatti molti fan, tuttavia siamo giunti finalmente alla conclusione dell'arco narrativo dedicato alla scomparsa di Mitsuki. Per quanto sia stato uno degli archi più lunghi e meno apprezzati dal pubblico, non si può dire che non vi siano stati sviluppi interessanti.

L'arco intitolato "La scomparsa di Mitsuki" ha introdotto i cosiddetti Uomini Artificiali e il 92° episodio sembrerebbero aver voluto anticipare una futura minaccia legata a queste creazioni. Per quanto l'attenzione del finale si sia prevalentemente concentrato su Mitsuki, Boruto e Sarada e sulle conseguenze che hanno avuto le loro azioni, non possiamo tuttavia ignorare l'introduzione di un elemento importante che è emerso e che sicuramente farà riflettere.

Durante gli ultimi minuti della puntata i riflettori si spostano per un breve istante dal Team 7 a Orochimaru, intento a discutere con il clone adulto di Mitsuki. Secondo quanto riportato da quest'ultimo il cadavere dello scienziato ucciso da Ku sembrerebbe non essere stato ritrovato durante le indagini. Orochimaru non può far a meno di interrogarsi sulla provenienza di tale tecnologia impiegata per dar vita agli Artificiali dal momento che l'unico in grado di farlo è proprio lui. Le prove sembrano essere andate tutte distrutte. La frase finale di Orochimaru sembra quindi preannunciare qualcosa di non positivo per il futuro.

Se ricordate durante questo arco narrativo, accanto ad Ohnoki c'era uno scienziato per la creazione dei costrutti, ma non è stato fornito alcun dettaglio in merito alle sue origini o legami con il Villaggio della Pietra. Gli esperimenti sembrano essere morti assieme allo scienziato, per mano di Ku. Quindi chi può aver avuto accesso ad una tale tecnologia, che solo Orochimaru conosceva? Che cosa ne pensate? Nell'attesa di saperne di più ricordiamo che il prossimo episodio sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll nella giornata di domani, 10 febbraio 2019.